صعدة .. قصف مدفعي على تحركات للمليشيا في رازح الحدودية

الخميس 17 أكتوبر 2019 الخليج 365 ـ صعدة قصفت القوات السعودية، اليوم الخميس، تشرين الأول 17، 2019، تحركات لمليشيا الحوث في محافظة صعدة شمالي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن تحركات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف. وفي وقت سابق اليوم قصف المقاتلات الحربية التابعة للتحالف مواقع وتعزيزات عسكرية للمليشيا في مديرية مجز بالمحافظة. وتتعرض مواقع وتجمعات وتحركات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي منذ العام 2015.

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