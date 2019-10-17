وزير الأوقاف  ونظيره المصري يبحثان التعاون المشترك بين الوزارتين

الخميس 17 أكتوبر 2019

جانب من لقاء وزيرا الاوقاف اليمني والمصرى

Advertisements الخليج 365 ـ متابعات

بحث وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور احمد عطية ، اليوم ، مع نظيره المصري الدكتور محمد مختار ، قضايا العمل والتعاون المشترك بين الوزارتين في مجالات الدعوة والإرشاد والتدريب والتأهيل للوعاظ والخطباء والمرشدين لمواجهة الخطاب الديني المتطرف وترشيد وضبط المنابر الدينية بما يحافظ على استقرار المجتمعات وصيانة الحقوق والثوابت الوطنية.



وخلال اللقاء الذي عقد على هامش أعمال المؤتمر العالمي لدور وهيئات الإفتاء بدول العالم الإسلامي المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة، تم الاطلاع على التجربة المصرية في حصر وتنمية واستثمار وإدارة أموال الأوقاف بهدف الاستفادة منها في تفعيل دور وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية بما يسهم بتنمية موارد الأوقاف وإشراكها في مشاريع التنمية المستدامة والتنمية المجتمعية.

حضر اللقاء وكيل وزارة الأوقاف لقطاع الاستثمار عادل العصيمي، و الوكيل المساعد بالوزارة طارق القرشي.