خاص | هرهرة  يكشف لـ"اليمن العربي" كواليس الإتفاق بين الجنوبيين والشرعية

الخميس 17 أكتوبر 2019

نصر هرهرة

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قال نصر هرهرة، مقرر الجمعية الوطنية بالمجلس الإنتقالي الجنوبي، إن حوار جده مستمر وسيتم التوقيع خلال الايام القادمة ولا شيء افضل لليمن من هذا الحوار برعاية المملكه العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحده وكل ما سرب غير صحيح ومحرف وغير دقيق حتى وان كان في اطار مايناقش.



وأكد هرهرة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الحوار يجري بسرية تامه ولكن المتتبع للاوضاع لابحظ ان اهم مواضيع النقاش تتركز في محورين هما توحيد الجهود للحرب ضد الحوثي، وادارة الجنوب وتحسين الخدمات في المحافظات الجنوبية المحررة. وأضاف مقرر الجمعية الوطنية بالمجلس الإنتقالي الجنوبي، أن مسودة الإتفاق الحالي التي تتحدث عن محور حشد القوات لمحاربة الحوثي تعني اخلاء المدن من القوات واتجاهه لجبهات القتال.

جدير بالذكر، أنه تجري حاليًا في مدينة جدة السعودية مفاوضات بين المجلس الإنتقالي الجنوبي وبين الشرعية وحزب الإصلاح، لوقف الإقتتال في الجنوب بين القوات التابعة لشرعية الرئيس منصور عبد ربه هادي، والذي أسفر في الفترة الأخيرة عن سيطرة قوات المجلس الإنتقالي على كل من العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة أبين، بينما قامت قوات حزب الإصلاح ومعها قوات الشرعية بالسيطرة على محافظة شبوة وطرد قوات النخبة الشبوانية.