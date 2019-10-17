سيناتور أمريكي: لا يمكن تغيير العقوبات إلا إذا بدل أردوغان موقفه

الخميس 17 أكتوبر 2019

السيناتور الأمريكي غراهام الأتراك

الخليج 365 ـ متابعات

دعا السيناتور الأمريكي غراهام الأتراك لإنهاء توغلهم والانسحاب من سوريا.



وأكد غراهام، اليوم الخميس، تشرين الأول 17، 2019، أن العقوبات الأميركية لا يمكن تغييرها إلا إذا بدل أردوغان موقفه.

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وأضاف: لن نسمح لداعش بالعودة مجددا والأكراد ساعدونا في دحر التنظيم.

أكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان استخدام أسلحة محرمة دوليًا في الهجمات التركية على شمال سوريا.

وأضاف، في تصريحات صحفية اليوم أن تركيا ارتكبت جرائم حرب وضد الإنسانية في الهجوم على شمال سوريا.

ولفت إلى أن الفصائل الموالية لتركيا تمنع وصول فرق الإسعاف إلى الجرحى في منطقة رأس العين.

وتابع: الفصائل الموالية لتركيا ساعدت في فرار عناصر تنظيم داعش من سجن مخيم عين عيسى.