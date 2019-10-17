مرصد دولي يكشف هدف مليشيا الحوثي من استخدام المختطفين دروعا بشرية

الخميس 17 أكتوبر 2019

ميليشيا الحوثي _ أرشيفية

الخليج 365 ـ متابعات

دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ميليشيا الحوثي إلى التوقف فورًا عن تعريض مئات المختطفين للخطر والتوقف عن استخدامهم دروعًا بشرية وأهدافًا للضربات الجوية.



وأكد المرصد الحقوقي الدولي في بيان له، أنّه رصد تنفيذ ميليشيا الحوثي عملية نقل لمئات المختطفين اليمنيين من أحد السجون بالعاصمة صنعاء إلى موقع عسكري تعرّض سابقًا لقصف من طيران التحالف العربي، معبرًا عن مخاوفه من استخدام الجماعة المحتجزين دروعًا بشرية وتعريض حياتهم للخطر.

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ولفت المرصد إلى أن اتّباع جماعة الحوثي هذا السلوك يأتي لغرض إيهام قوات التحالف العربي بوجود أنشطة عسكرية في المكان حتى تورطها بشن غارات جوية على تلك الأماكن، من أجل كسب تعاطف على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.

وقال مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الأورومتوسطي، أنس جرجاوي، إنّ مئات المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي بصنعاء يعيشون الآن تحت تهديد محقق، ويجب اتخاذ الإجراءات الكافية للتأكد من ظروف احتجازهم ومنع أي ضرر قد يلحق بهم.

وكانت رابطة أمهات المختطفين، قد حملت ميليشيا الحوثي حياة المختطفين بعد نقلهم إلى منطقة عسكرية تعرضت سابقاً لضربات طيران التحالف.

وتابعت في بيان سابق لها: "لقد فقدنا سابقا العشرات من أبنائنا المختطفين بعد احتجازهم في معسكر الشرطة العسكرية بصنعاء وسجن كلية المجتمع بذمار وقتل خلالها العشرات من أبنائنا المختطفين المدنيين.