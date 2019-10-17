صنعاء.. ارتفاع أسعار الغاز المنزلي بصورة غير مسبوقة

الخميس 17 أكتوبر 2019

أرشيفية

الخليج 365 ـ صنعاء

ارتفعت أسعار مادة الغاز المنزلي في العاصمة صنعاء إلى مستويات قياسية بالتزامن مع انعدامها في معارض تعبئة الغاز وتوقف المليشيات عن توزيعها عبر عقال الحارات في العاصمة صنعاء.

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وقالت سكان إن مادة الغاز المنزلي انعدمت في محطات التعبئة ومعارض البيع ما ضاعف سعرها في السوق السوداء إلى 15 ألف ريال للأسطوانة الواحدة.

وأكد السكان المصادر أن المليشيات أوقفت توزيع مادة الغاز المنزلي عبر عقال الحارات ومندوبيها في أحياء أمانة العاصمة، من أجل إنعاش السوق السوداء التي تديرها المليشيات وتصل فيها قيمة أسطوانة الغاز إلى مستويات يعجز المواطن العادي عن شرائها.

وأشاروا إلى أن العاصمة صنعاء تشهد أزمة خانقة في مادة الغاز رافقت أزمة المشتقات النفطية والتي افتعلتها المليشيات منذ أكثر من شهر للمتاجرة بالأوضاع الإنسانية وإنعاش السوق السوداء.