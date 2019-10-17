اخبار الخليج / اخبار اليمن

صنعاء.. ارتفاع أسعار الغاز المنزلي بصورة غير مسبوقة

0 نشر
اليمن العربي ـ صنعاء 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

الخميس 17 أكتوبر 2019

أرشيفية

صنعاء.. ارتفاع أسعار الغاز المنزلي بصورة غير مسبوقة

الخليج 365 ـ صنعاء

ارتفعت أسعار مادة الغاز المنزلي في العاصمة صنعاء إلى مستويات قياسية بالتزامن مع انعدامها في معارض تعبئة الغاز وتوقف المليشيات عن توزيعها عبر عقال الحارات في العاصمة صنعاء.

Advertisements

وقالت سكان إن مادة الغاز المنزلي انعدمت في محطات التعبئة ومعارض البيع ما ضاعف سعرها في السوق السوداء إلى 15 ألف ريال للأسطوانة الواحدة.

وأكد السكان المصادر أن المليشيات أوقفت توزيع مادة الغاز المنزلي عبر عقال الحارات ومندوبيها في أحياء أمانة العاصمة، من أجل إنعاش السوق السوداء التي تديرها المليشيات وتصل فيها قيمة أسطوانة الغاز إلى مستويات يعجز المواطن العادي عن شرائها.

وأشاروا إلى أن العاصمة صنعاء تشهد أزمة خانقة في مادة الغاز رافقت أزمة المشتقات النفطية والتي افتعلتها المليشيات منذ أكثر من شهر للمتاجرة بالأوضاع الإنسانية وإنعاش السوق السوداء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صنعاء.. ارتفاع أسعار الغاز المنزلي بصورة غير مسبوقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا