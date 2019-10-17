مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن تثمن جهود السعودية لحل النزاع جنوب اليمن

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الخميس 17 أكتوبر 2019
مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن
الخليج 365 ـ صنعاء
عبرت مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن عن أملها بالمزيد من الإجراءات الإيجابية للتهدئة في اليمن.
وقالت: نثني على دور السعودية في المحادثات بين أطراف النزاع في جنوب اليمن.
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، قال إن هناك المزيد من الأمل رغم البؤس الكبير الذي يعيشه الشعب اليمني.
وأضاف غريفيث، في إحاطته لمجلس الأمن حول التطورات في اليمن، أن هناك مؤشرات جيدة بشأن المفاوضات حول جنوب اليمن.
وأوضح أن هناك تقدما في المحادثات التي تقودها السعودية بشأن الوضع في جنوب اليمن.
وتابع المبعوث الأممي: حذرنا من تفاقم الوضع في اليمن خاصة في الجنوب.
ولفت إلى أنه كان من المفترض التوقيع اليوم على اتفاق في جدة لحل الأزمة في جنوب اليمن.
وقال المبعوث الأممي إن على الحكومة اليمنية العودة إلى عدن.
وأضاف: نثمن دور ولي العهد السعودي بشأن دعم مسار السلام في اليمن.
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