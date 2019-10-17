السعدي: الميليشيات الحوثية تقتات على الحرب ونهجها إيراني

الخميس 17 أكتوبر 2019

مندوب اليمن في مجلس الأمن

الخليج 365 ـ صنعاء

قال مندوب اليمن في مجلس الأمن، السعدي، إن الحكومة سعت للسلام المستدام وإنهاء المعاناة التي سببها انقلاب الحوثي.



وأضاف، في كلمة له خلال جلسة حول الوضع في اليمن: الميليشيات الحوثية تقتات على الحرب ونهجها إيراني.

وأكد أن الحكومة تؤكد أن التسوية الشاملة للصراع مرهون بتنفيذ اتفاق السويد.

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وأوضح أن الهدف الأساسي هو إنهاء الانقلاب الحوثي ووقف التمدد الإيراني.

وقال: نجدد التزامنا بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى وفق مبدأ الكل مقابل الكل.

وطالب مندوب اليمن في مجلس الأمن برفع الحصار الحوثي عن تعز.

وأشار إلى أن الحكومة مستعدة لنقل الوقود لكافة المناطق حتى تلك الخاضعة لسيطرة الميليشيات.

وتطرق المندوب السعدي إلى الأزمة في الجنوب مثمنا جهود السعودية لإنجاح حوار جدة.