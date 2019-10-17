مليشيا الحوثي تفرض رسوماً جديدة على الأطباء في صنعاء

الخميس 17 أكتوبر 2019

الخليج 365 ـ صنعاء

قالت مصادر مطلعة إن مليشيا الحوثي الإرهابية فرضت رسوماً جديدة مضاعفة وغرامات على الأطباء في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها.



وأكدت المصادر أن ما يسمى المجلس الطبي الأعلى الخاضع لسيطرة المليشيات، رفع رسوم تصحيح الوضع القانوني ورسوم مزاولة المهنة وفرضت غرامات مالية باهظة على المتأخرين.

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وذكرت المصادر أن المليشيات نفذت حملة نزول ميدانية للمستشفيات والمراكز الصحية والعيادات والصيدليات وألزمت الأطباء باستخراج بطاقة مزاولة المهنة من نقابة الأطباء وبطاقة من وزارة الصحة، بالإضافة إلى المجلس الطبي التابع لها ورفعت رسومها بشكل مضاعف.

ولفتت المصادر إلى أن المجلس الأعلى فرض غرامة تأخير تحسب من سنة التخرج للمتخرجين بعد 2009 وحتى 2019 والخريجين من قبل 2009 تحسب عليهم غرامة 10 سنوات.

ورفعت الميليشيا قيمة تصحيح الوضع القانوني للدبلوم من 250 ريالاً عن كل سنة سابقاً إلى 1250 ريالاً والبكالوريوس من 500 عن كل سنة إلى 2500.

وأشارت المصادر أن المليشيا فرضت دفع رسوم أخرى، منها رسوم اختبار لخريجي الجامعات، ورسوم ترخيص مزاولة المهنة للدبلوم، ورسوم تسجيل مزاولة، ورسوم بيانات وتحديث بيانات ورسوم تصحيح الوضع القانوني لكل سنة مرت من سنة التخرج.