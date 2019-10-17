شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة المصرية "رانيا يوسف" تصدم الجميع و تكشف عن زواجها من هذا الشخص قبل قليل .. شــاهد (صورة محرجة) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - تجاوبت الممثلة المصرية، رانيا يوسف، مع طلب أحد معجبيها، بالزواج منها.

وسأل أحد المتابعين لرانيا يوسف على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "‏إذا تقدمت لك للزواج توافقي ولا ترفضي؟" وردت قائلة: "اذا كنت افكر اتزوج بوافق بس راح ‏‎أرفض لأني لا أفكر في الزواج".

وأضافت في تغريدة ثانية عن رأيها في الرجال :"كلهم مصطفى أبو تورتة"، بحسب تقارير محلية.

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ومصطفى أبو تورتة كان محور اهتمام مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، وهو شاب مصري هرب ليلة خطبته، وأخذ هو وأسرته الكعكة بعدما رحل تاركا عروسه، التي فوجئت بموقفه.

كما تساءل أحد متابعي رانيا يوسف عن عمرها، وأجابت قائلة : "46 سنة".

تجدر الإشارة إلى أن رانيا يوسف أصبحت محل اهتمام الجمهور ووسائل الإعلام المختلفة، وذلك في أعقاب إثارتها للجدل أكثر من مرة بإطلالاتها الجريئة، كان أبرزها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي 2018.

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