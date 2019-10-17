بعد 42 يوم من الاحتجاز التعسفي.. تحالف العدوان يفرج عن سفينة نفطية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة



أفرجت قوى العدوان السعودي الأمريكي، اليوم الخميس، عن سفينة مشتقات نفطية واحدة من بين 11 سفينة محتجزة منذ 64 يوما.

وأفادت مصادر إعلامية في الحديدة بأن قوى العدوان أفرجت عن سفينة مشتقات نفطية محتجزة منذ 42 يوميا، وتستعد السفينة لإفراغ حمولتها بميناء الحديدة.

وأشار المصدر أن سفينة المشتقات النفطية المفرج عنها هي واحدة من 11 سفينة محتجزة من قبل بحرية العدوان.

وقال المصدر نقلا عن مصادر بميناء الحديدة أن كمية البترول والديزل على متن السفينة المفرج عنها لا تغطي الاحتياج الضروري في القطاعات الخدمية.

Advertisements

وكانت شركة النفط اليمنية قد أعلنت، أمس الأربعاء، رفع حالة الخطر نظرا لاستمرار العدوان السعودي الأمريكي في احتجاز سفن المشتقات النفطية منذ 64 يوما.

وقالت شركة النفط في بيان إنه نظرا لاستمرار تحالف العدوان في احتجاز السفن النفطية عرض البحر وتدني مخزون المواد البترولية في خزانات منشئآت الحديدة، فإنها سوف تعدل في برنامج الطوارئ التمويني.

وبينت أنه اعتبارا من اليوم الخميس سيتم تقليص ساعات عمل العمل في المحطات التموينية، بحيث يبدأ العمل من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 12 ظهراً، والفترة المسائية من الساعة 4 مساءاً وحتى الساعة 6 مساء.

كما تم تمديد الفترة التموينية لأصحاب المركبات إلى خمسة أيام بدلا عن ثلاث أيام لكمية 40 لترا لكل مركبة، بحيث يتمكّن المواطن من إعادة التموين في اليوم السادس.

ويواصل احتجاز تحالف العدوان السفن النفطية لأكثر من 64 يوم بالإضافة إلى سفن الغذاء والغاز المنزلي والمازوت، ويمنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة لتغطية احتياجات المواطنين، حيث بلغ إجمالي الكميات المحتجزة (106.353) طن بنزين، و(180.772) طن ديزل.