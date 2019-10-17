انطلاق فعاليات الاجتماع السنوي التقييمي لأنشطة الرعاية الصحية الأولية في مأرب

الخميس 17 أكتوبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

بدأت بمكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب ، اليوم، فعاليات الاجتماع السنوي التقييمي لانشطة الرعاية الصحية الاولية المنفذة خلال العام 2019م ووضع مؤشرات خطة العام المقبل.

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وخلال الاجتماع الذي ضم قيادة مكتب الصحة بالمحافظة ومدراء الادارات ومدراء مكاتب الصحة بالمديريات ومشرفي ومختصي تنفيذ البرامج الصحية للرعاية الاولية في المحافظة والمديريات، اشاد مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالعزيز الشدادي بالجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية لتنفيذ خطة العمل في مختلف برامج الرعاية الصحية الاولية والنجاحات التي تحققت في مجال تطوير القطاع الصحي والارتقاء به وبالخدمات المقدمة للمواطنين والنازحين رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع الصحي.

ولفت الدكتور الشدادي إلى ان العمل جار حاليا لأتمته الاداء في المستشفيات الحكومية في المحافظة بحيث لا يحمل المريض أي اوراق معاملات بيده وانما يحال عبر نظام شبكي داخلي يربط كافة الاقسام والعيادات بالمستشفى.. متوقعا استكمال هذا النظام الالكتروني قبل نهاية العام الجاري.

وأكد مدير عام مكتب الصحة على أهمية التقييم العلمي والصادق لمستوى تنفيذ الرعاية الصحية وتعزيز الايجابيات ونقاط القوة ووضع الحلول المناسبة للتحديات وتجاوز السلبيات ونقاط الضعف، وعكس ذلك في مؤشرات خطة العمل للعام المقبل.