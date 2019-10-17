خالد محفوظ بحاح

الخليج 365 ـ حضرموت

وكتب بحاح، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: الحمدلله أولا وآخرا.. فاضت قبل لحظات بمحافظة حضرموت روح والدتي / سعيدة سالم محفوظ مفلح إلى جوار ربها، نسأل الله لها المغفرة والرحمة.. إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإنا على فراقك يا أماه لمحزونون.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

وبهذا المصاب يتقدم "الخليج 365" بخالص التعازي لرئيس الوزراء سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يهلم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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كانت هذه تفاصيل خبر أسرة "الخليج 365" تعزي رئيس الوزراء الأسبق خالد بحاح بوفاة والدته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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