مندوب الكويت بمجلس الأمن: مستعدون لاستضافة جولة محادثات يمنية جديدة

الخميس 17 أكتوبر 2019

المندوب الكويتي لدى مجلس الأمن

الخليج 365 ـ صنعاء

أكد المندوب الكويتي لدى مجلس الأمن استعداد الكويت لاستضافة جولة جديدة من المفاوضات لإيجاد حل للأزمة اليمنية.



وأكد المندوب الكويتي، في كلمته خلال جلسة لمجلس الأمن، أن لا حل عسكريا للأزمة في اليمن.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، قال إن هناك المزيد من الأمل رغم البؤس الكبير الذي يعيشه الشعب اليمني.

وأضاف غريفيث، في إحاطته لمجلس الأمن حول التطورات في اليمن، أن هناك مؤشرات جيدة بشأن المفاوضات حول جنوب اليمن.

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وأوضح أن هناك تقدما في المحادثات التي تقودها السعودية بشأن الوضع في جنوب اليمن.

وتابع المبعوث الأممي: حذرنا من تفاقم الوضع في اليمن خاصة في الجنوب.

ولفت إلى أنه كان من المفترض التوقيع اليوم على اتفاق في جدة لحل الأزمة في جنوب اليمن.

وقال المبعوث الأممي إن على الحكومة اليمنية العودة إلى عدن.

وأضاف: نثمن دور ولي العهد السعودي بشأن دعم مسار السلام في اليمن.