مأرب.. قائد "المشتركة" يتفقد قوات الجيش في جبهة صرواح

الخميس 17 أكتوبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

تفقد قائد العمليات المشتركة اللواء الركن صغير بن عزيز، اليوم الخميس، قوات الجيش الوطني في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب.

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ووفق وكالة "سبـأ" فقد اطلع قائد العمليات المشتركة ومعه قائد قوات التحالف في مأرب اللواء الركن عبدالحميد المزيني، وقائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن محمد الحبيشي، وعدد من القيادات العسكرية في الجبهة، على الأوضاع الميدانية وأحوال المقاتلين في الجبهة.. مشيداً بما يسطرونه من بطولات وتضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن والثوابت الوطنية.

بدوره أكد قائد قوات التحالف في مأرب، استمرار تحالف دعم الشرعية في إسناد الجيش الوطني حتى عودة الشرعية واستعادة الدولة قبضة مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً.

من جانبه، رحب قائد المنطقة العسكرية الثالثة بقائد العمليات المشتركة وقائد قوات التحالف في مأرب.. مشيراً إلى أهمية الزيارة وأثرها الايجابي في رفع الروح المعنوية للمقاتلين.. مجدداً العهد للقيادة السياسية والعسكرية بالمضي قدماً في المعركة الوطنية المقدسة لإنهاء الانقلاب الحوثي، واستعادة الدولة والنظام الجمهوري.