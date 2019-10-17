صنعاء.. عربة حوثية تدهس عمدا بائع "آيسكريم" في دار سلم

الخميس 17 أكتوبر 2019

الخليج 365 ـ صنعاء

أقدمت عربة عسكرية تابعة للحوثيين على دهس بائع متجول صغير في السن عمدا في منطقة دار سلم جنوب العاصمة صنعاء .



وقال شهود عيان إن العربة العسكرية التابعة لمليشيا الحوثي قامت أمس، بدهس بائع متجول عمدا في منطقة دار سلم.

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وأضاف الشهود أن بائع المثلجات " الآيسكريم " أصيب بكسور في إحدى رجليه لكنها لم تشفع له أمام ظلم المليشيا الغاشم، التي انهالت عليه بعد ذلك بالضرب والشتائم والألفاظ النابية.

وأكد الشهود أن تصرف الحوثيين قوبل بالرفض من قبل المارة وجعلهم يتجمهرون لكن العربة العسكرية الحوثية فرت من مكان الحادث ولم تقم بإسعاف الطفل البائع.

وذكر الشهود أن فاعلي خير قاموا بإسعاف الطفل البائع إلى أحد المستشفيات القريبة والدماء تسيل من رجله التي دهست، وعينيه تنهالان بالدموع.