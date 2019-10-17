داعش يستثمر الهجوم التركي شمال سوريا ويطلق سراح سجينات للتنظيم

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الخميس 17 أكتوبر 2019
تنظيم داعش الإرهابي
الخليج 365 ـ متابعات
استغل تنظيم "داعش" الإرهابي العدوان التركي على الأراضي السورية، في إطلاق سراح عدد من المحتجزات التابعات للتنظيم، غربي مدينة الرقة.
وأكدت وكالة "أعماق" التابعة لـ"داعش"، في بيان الخميس، أن عددا من عناصر التنظيم الإرهابي تمكنوا من مهاجمة مقر تابع لقوات سوريا الديمقراطية في قرية "المحمودلي" غربي الرقة، ونجحوا في إطلاق سراح مجموعة من الداعشيات.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قد ذكر، أمس الأربعاء، أن 9 فرنسيات من المنتميات لتنظيم "داعش" الإرهابي قد فررن من مخيم خاضع لسيطرة الأكراد في شمال غرب سوريا.
يشار إلى أن إدوار فيليب رئيس الوزراء الفرنسي قال، الثلاثاء، إن القرارات التي اتخذتها تركيا والولايات المتحدة في سوريا ستكون لها عواقب وخيمة على المنطقة، وستؤدي لا محالة إلى عودة تنظيم داعش في سوريا والعراق.
وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي من العدوان التركي على شمال شرق سوريا، مشيرا إلى أنه قد يحيي خطر تنظيم "داعش" الإرهابي في المنطقة.
وأطلقت تركيا ومقاتلون سوريون موالون لها قبل نحو أسبوع هجوما في شمال شرق سوريا، تسبّب، وفق المرصد، في مقتل نحو 70 مدنيا و135 مقاتلا من قوات سوريا الديمقراطية.. كما قتل أكثر من 120 عنصرا من الفصائل الموالية لأنقرة.
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