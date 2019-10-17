ذمار.. مسلح حوثي يرتكب مجزرة بحق مجموعة من أفراد أسرته

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الخميس 17 أكتوبر 2019
أرشيفية
الخليج 365 ـ ذمار
أقدم أحد مقاتلي مليشيات الحوثي في محافظة ذمار، ، على قتل زوجته وزوجة الأخ الأكبر لزوجته بقرية جرف حقار بني فلاح مديرية جهران.
وقالت مصادر محلية، إن رضوان علي مقبل الفلاحي، يبلغ من العمر 19 عاماً، والذي عاد من إحدى جبهات القتال للحوثيين قبل أيام، اقتحم أمس منزل نسبه وأقدم على إطلاق النار على جميع أفراد الأسرة أثناء تناولهم وجبة الغداء مما أدى إلى مقتل زوجته وزوجة نسبه.
وذكرت المصادر أن المجرم الحوثي قام بقتل نفسه بعد ارتكابه الجريمة على الفور.
وأوضحت المصادر أنه كان هناك خلافات أسرية بسيطة، لكن الشحن الطائفي من مليشيات الحوثي غير مفاهيم الشاب ودفعه لارتكاب الجريمة، خاصة أنه عاد من جبهات الحوثيين بغير طبيعته ويتوعد الناس بالقتل.
يشار إلى أنه في 20 أكتوبر من العام الماضي 2018م أقدم مقاتل حوثي آخر من نفس القرية على إحراق مسجد القرية بسبب رفض المصلين ترديد الصرخة.
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