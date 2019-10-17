سيئون: عشرات المعلمين ينفذون وقفة احتجاجية للمطالبة بتسوية أوضاعهم

نفذ العشرات من المعلمين في محافظة حضرموت، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية تنديداً بعدم تلبية الحكومة اليمنية مطالبهم وحقوقهم بمدينة سيئون شرقي اليمن .

وجاءت هذه الوقفة بناءً على دعوة لجنة" أنا المعلم" لمتابعة حقوق المعلمين بوادي وصحراء حضرموت، وأقيمت أمام الصالة الرياضية بالتزامن مع إقامة حفل بمناسبة العيد الوطني لثورة 14 أكتوبر بحضور عدد من الوزراء.

وطالبت الوقفة بمستحقات مالية وتسوية أوضاع المعلمين وتطبيق هيكلة الأجور، واستنكرت تجاهل الحكومة لمعاناة المعلّم من خلال عدم تلبيتها لمطالبه الحقوقية والمشروعة .

وعبر المحتجون عن غضبهم إزاء "الوعود والتسويف" مطالبين بتلبية حقوقهم على وجه السرعة.

وكانت لجنة "أنا المعلم" التي تطالب بحقوق المعلمين بالوادي علقت الإضراب عن التدريس منتصف فبراير الماضي بعد وعود حكومية بتلبية مطالبهم .

