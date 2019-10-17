مقاتلات التحالف تشن غارات على مواقع للمليشيا في مجز بصعدة

الخميس 17 أكتوبر 2019

مقاتلات التحالف

الخليج 365 ـ صعدة

قالت مصادر عسكرية، اليوم الخميس، إن مقاتلات التحالف العربي شنت عدة غارات على مواقع وتحركات وتجمعات المليشيات الحوثية بصعدة. وأضافت المصادر، أن مقاتلات التحالف شنت عدة غارات على مواقع المليشيات الحوثية في منطقة رغافة بمديرية مجز بمحافظة صعدة. ولفتت المصادر، إلى أن الغارات أسفرت عن مقتل وإصابة عدة عناصر حوثية، إلى جانب فرار أعداد أخرى منهم.

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وحققت قوات الجيش الوطني، في جبهة البقع بمحافظة صعدة، انتصارات ساحقة على مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأكدت مصدر عسكرية اليوم، أن المواجهات المستمرة منذ أربعة أيام، بين أبطال لواء التوحيد في الجيش الوطني، ومليشيا الحوثي، أسفرت عن تحرير جبال مليلة وإلحاق خسارة كبيرة في أرواح وعتاد المليشيات.

وقال العميد عبدالرحمن اللوم، قائد لواء التوحيد، إن هذه المواجهات ، هي الأقوى من نوعها بين الطرفين، وتحت غطاء جوي من قبل طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية .

ولفت العميد اللوم إلى أن أبطال لواء التوحيد، غنموا خلال المعارك الدائرة بينهم وبين مليشيا الحوثي، عتاد عسكري خلفته المليشيات وراءها أثناء فرارها. مؤكداً ، التحام أبطال لواء التوحيد مع رفاقهم أبطال قوات الجيش في كافة الجبهات بمحافظتي صعدة والجوف.