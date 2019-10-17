اخبار الخليج / اخبار اليمن

مقتل عدد من مسلحي المليشيا خلال مواجهات مع الجيش في الجوف

0 نشر
اليمن العربي ـ الجوف 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

الخميس 17 أكتوبر 2019

أرشيفية

مقتل عدد من مسلحي المليشيا خلال مواجهات مع الجيش في الجوف

الخليج 365 ـ الجوف

قتل العشرات من عناصر مليشيات الحوثي مصرعهم اليوم في وادي سلبة شمال غرب محافظة الجوف في مواجهات مع ابطال القوات الحكومية.

Advertisements

وأكد مصدر عسكري إفشال هجومين للمليشيات في وادي سلبة وجبال الظهر ، حيث اندلعت مواجهات عنيفة إثر محاولة عناصر حوثية التسلل الى مواقع القوات الحكومية في تبة السلام المطلة على مدرسة آل عشال في وسط الوادي.

وجاءت المعارك في خب الشعف بالتزامن مع إحباط قوات الجيش هجوما آخر للمليشيات في سلسلة جبال الظهرة بمديرية برط العنان بعد اشتباكات عنيفة استمرت ساعتين تكبدت فيها المليشيات خسائر في الارواح والعتاد.

إلى ذلك قصفت مدفعية القوات الحكومية مواقع وتجمعات المليشيات، في مدرسة آل عشال والتباب المحيطة بها محققة إصابات دقيقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل عدد من مسلحي المليشيا خلال مواجهات مع الجيش في الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا