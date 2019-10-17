مقتل عدد من مسلحي المليشيا خلال مواجهات مع الجيش في الجوف

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الخميس 17 أكتوبر 2019
أرشيفية
الخليج 365 ـ الجوف
قتل العشرات من عناصر مليشيات الحوثي مصرعهم اليوم في وادي سلبة شمال غرب محافظة الجوف في مواجهات مع ابطال القوات الحكومية.
وأكد مصدر عسكري إفشال هجومين للمليشيات في وادي سلبة وجبال الظهر ، حيث اندلعت مواجهات عنيفة إثر محاولة عناصر حوثية التسلل الى مواقع القوات الحكومية في تبة السلام المطلة على مدرسة آل عشال في وسط الوادي.
وجاءت المعارك في خب الشعف بالتزامن مع إحباط قوات الجيش هجوما آخر للمليشيات في سلسلة جبال الظهرة بمديرية برط العنان بعد اشتباكات عنيفة استمرت ساعتين تكبدت فيها المليشيات خسائر في الارواح والعتاد.
إلى ذلك قصفت مدفعية القوات الحكومية مواقع وتجمعات المليشيات، في مدرسة آل عشال والتباب المحيطة بها محققة إصابات دقيقة.
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