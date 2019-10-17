عمران.. اعتقال عشرات المزارعين لحصادهم المحاصيل دون علم الحوثيين

الخميس 17 أكتوبر 2019

مليشيا الحوثي

الخليج 365 ـ عمران

قالت مصادر محلية، بمحافظة عمران، إن مليشيا الحوثي زجت بعشرات المزارعين الى سجونها.

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وذكرت المصادر أن مسلحي المليشيا زجوا بعشرات المزارعين من مديريات خمر وذيبين وبني صريم وريدة وحوث وعيال سريح، الى السجون، بتهمة مخالفتهم لـ”عامل الإمام” وقيامهم بحصد (صراب) محاصيلهم دون علمه أو علم عقال قراهم الذي اختارهم “العامل” لـ “جباية المزارعين”.

هذا وقد لاقت تلك التصرفات استهجان وسخرية كافة المواطنين والوجهاء والعقال بكافة المديريات.

وكانت المليشيا أصدرت تعميم لكافة العزل والقرى بضرورة الزام المزارعين بالحصاد في يوم واحد بالتنسيق مع وجهاء قراهم ومناطقهم.

وكانت المليشيا أعادت “عامل الإمام ” لـ “جباية المزارعين” بصنعاء، من خلال أخذ الزكوات وحصر الأراضي الزراعية وفرض اتاوات إضافية لتمويل حروبهم العبثية والتكسب غير المشروع “الفساد”.