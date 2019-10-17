- 1/3
- 2/3
- 3/3
الخميس 17 أكتوبر 2019
مليشيا الحوثي
الخليج 365 ـ عمران
قالت مصادر محلية، بمحافظة عمران، إن مليشيا الحوثي زجت بعشرات المزارعين الى سجونها.
وذكرت المصادر أن مسلحي المليشيا زجوا بعشرات المزارعين من مديريات خمر وذيبين وبني صريم وريدة وحوث وعيال سريح، الى السجون، بتهمة مخالفتهم لـ”عامل الإمام” وقيامهم بحصد (صراب) محاصيلهم دون علمه أو علم عقال قراهم الذي اختارهم “العامل” لـ “جباية المزارعين”.
هذا وقد لاقت تلك التصرفات استهجان وسخرية كافة المواطنين والوجهاء والعقال بكافة المديريات.
وكانت المليشيا أصدرت تعميم لكافة العزل والقرى بضرورة الزام المزارعين بالحصاد في يوم واحد بالتنسيق مع وجهاء قراهم ومناطقهم.
وكانت المليشيا أعادت “عامل الإمام ” لـ “جباية المزارعين” بصنعاء، من خلال أخذ الزكوات وحصر الأراضي الزراعية وفرض اتاوات إضافية لتمويل حروبهم العبثية والتكسب غير المشروع “الفساد”.
كانت هذه تفاصيل خبر عمران.. اعتقال عشرات المزارعين لحصادهم المحاصيل دون علم الحوثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.