البركاني: البرلمان يدعم جهود الحكومة في حشد الدعم الدولي لإنهاء الانقلاب

الخميس 17 أكتوبر 2019

سلطان البركان

الخليج 365 ـ متابعات

أكد رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، حرص البرلمان على التواصل مع برلمانيي العالم لنقل الحقيقة وحشد الدعم الدولي لدعم جهود الحكومة الشرعية، ودعم جهود السلام الهادفة لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة والعودة الى المسار السياسي.

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ووفق وكالة "سبأ" فقد أستعرض البركاني خلال كلمته التي القاها على هامش اجتماعات الدورة الـ ١٤١ للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في العاصمة الصربية بلجراد، امام لجنة الشرق الاوسط التابعة للاتحاد البرلماني، المستجدات السياسية في اليمن والتدخلات الايرانية المزعزعة لأمن اليمن والمنطقة، وانتهاكات مليشيا الحوثي لحقوق الانسان والممارسات التعسفية وغير القانونية ضد اعضاء مجلس النواب الرافضين للانقلاب.

وشدد رئيس مجلس النواب في الاجتماعات التي حضرها نائب رئيس المجلس محمد الشدادي واعضاء المجلس الدكتور محمد القباطي والدكتور نجيب غانم وعبدالله المقطري وزكريا الزكري ،على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة، وتفادي التعامل مع ما تنشره بعص وسائل الاعلام غير المحايدة والمصادر المضللة.

ودعا البركاني برلمانيي العالم من خلال اللجنة الى ممارسة الضغط على مليشيا الحوثي للتوقف عن انتهاكاتها بحق البرلمانيين.