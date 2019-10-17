قيادي منشق يكشف تفاصيل الدعم القطري لمليشيا الحوثي

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الخميس 17 أكتوبر 2019
القيادي الحوثي المنشق علي البخيتي
الخليج 365 ـ متابعات
أكد القيادي الحوثي المنشق، علي البخيتي، وجود دعم قطري للحوثيين، بالتنسيق مع إيران.
وأضاف أن ”الدوحة قدمت ١٦ مليون دولار؛ أرسلها جاسم بن فهد آل ثاني بتوجيه من عبدالله الخليفي القائم بأعمال رئيس جهاز المخابرات القطرية عبر الحقيبة الدبلوماسية، وتسلمها ممثل الحوثيين في مسقط.
وتابع البخيتي، أن "دعم قطر للحوثيين ضمن سلسلة دفعات التزم بدفعها أمير قطر في لقاءات مع مسؤولين إيرانيين، تطبيقا لاستراتيجية البلدين في استنزاف السعودية و الإمارات بـاليمن؛ وستخصص لتعزيز قدراتهم الإعلامية؛ فيما خصصت دفعات ماضية لتعزيز قدرات الحوثيين الصاروخية".
و كشف أن "قطر وفرت للحوثيين أجهزة (scd) متطورة لتأمين سرية الاتصالات؛ وبقية المبلغ المخصص للأشهر الثلاثة المقبلة يقدر بـ100 مليون دولار؛ وينسق للعملية جاسم بن عبدالرحمن آل ثاني الذي تم تعيينه مؤخرًا سفيرًا لقطر في سلطنة عمان".
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