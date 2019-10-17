الخميس 17 أكتوبر 2019 طائرة مسيرة تابعة لقوات التحالف العربي الخليج 365 ـ حجة دمرت طائرة مسيرة تابعة لقوات التحالف العربي عربة عسكرية حوثية في محافظة حجة شمال غربي اليمن اليوم الخميس، تشرين الأول 17، 2019.

Advertisements وقالت مصادر عسكرية إن غارة لطائرة مسيرة استهدفت طقما حوثيا يحمل مدفعا عيار 23مم غرب مديرية مستبأ. وأكدت المصادر أن الغارة أدت إلى حريق تبعه انفجار مخازن أسلحة وذخائر ومواد تموينية لمدة ساعتين. وتشهد مديريات مستبأ وعبس وحيران، منذ أسبوع، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي التي استقدمت تعزيزات بشرية كبيرة من مناطق القبائل في المحافظة. وأسفرت المواجهات عن سقوط مئات المسلحين الحوثيين بين قتيل وجريح وأسير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حجة.. مسيّرة للتحالف تدمر عربة عسكرية حوثية ومخزن ذخائر وأسلحة بـ"مستبأ" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.