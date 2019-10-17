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رئيس البرلمان يبحث مع مسؤول صيني مجالات التعاون بين البرلمانين

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اليمن العربي ـ متابعات 0 تبليغ

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الخميس 17 أكتوبر 2019

رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني

رئيس البرلمان يبحث مع مسؤول صيني مجالات التعاون بين البرلمانين

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الخليج 365 ـ متابعات

بحث رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، اليوم ، على هامش اجتماعات الدورة الـ ١٤١ للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في العاصمة الصربية بلجراد ،مع رئيس الوفد البرلماني الصيني نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشعب الصينيي جومين تشن، العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون بين البرلمانين وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية.

وبحسب وكالة "سبأ" ثمن رئيس مجلس النواب الموقف الصادق والواضح للصين في دعم الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، والحرص على أمن اليمن واستقراره ووحدته وسلامة أراضيه.. مؤكدا على اهمية التواصل المستمر والمباشر بين برلمانيي البلدين لتبادل وجهات النظر في عدد من القضايا.

بدوره أكد المسؤول الصيني على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين.. مجددا موقف الصين الثابت في دعم الحكومة الشرعية ورفض استخدام العنف لتحقيق اهداف سياسية.. منوها الى ضرورة العودة الى المسار السياسي من خلال جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الي اليمن.

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