صعدة.. تقدم كبير لقوات الجيش في مديرية كتاف

الخميس 17 أكتوبر 2019

الخليج 365 ـ صعدة

حققت قوات الجيش الوطني، في جبهة البقع بمحافظة صعدة، انتصارات ساحقة على مليشيا الحوثي الانقلابية.

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وأكدت مصدر عسكرية اليوم، أن المواجهات المستمرة منذ أربعة أيام، بين أبطال لواء التوحيد في الجيش الوطني، ومليشيا الحوثي، أسفرت عن تحرير جبال مليلة وإلحاق خسارة كبيرة في أرواح وعتاد المليشيات.

وقال العميد عبدالرحمن اللوم، قائد لواء التوحيد، إن هذه المواجهات ، هي الأقوى من نوعها بين الطرفين، وتحت غطاء جوي من قبل طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية .

ولفت العميد اللوم إلى أن أبطال لواء التوحيد، غنموا خلال المعارك الدائرة بينهم وبين مليشيا الحوثي، عتاد عسكري خلفته المليشيات وراءها أثناء فرارها. مؤكداً ، التحام أبطال لواء التوحيد مع رفاقهم أبطال قوات الجيش في كافة الجبهات بمحافظتي صعدة والجوف.