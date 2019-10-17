المليشيا تهدد مديري أمانة العاصمة بإجراءات عقابية في حال تأخر رفع الإيرادات

الخميس 17 أكتوبر 2019

أرشيفية

الخليج 365 ـ صنعاء

هددت مليشيات الحوثي الإرهابية مدراء مديريات أمانة العاصمة صنعاء ومدراء المكاتب التنفيذية باتخاذ إجراءات عقابية بحقهم في حال عدم رفع الإيرادات.

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وقالت مصادر إن حمود عباد المُعين من قبل المليشيات أميناً للعاصمة هدد مدراء مديريات أمانة العاصمة ومدراء المكاتب التنفيذية في المديريات باتخاذ إجراءات عقابية بحقهم وإيقافهم عن العمل وتغييرهم في حال عدم رفع الإيرادات.

وتابعت المصادر أن مديريات الأمانة تتحصل كل عام وخلال الثلاث الأعوام الماضية ثلاثة أضعاف ما كان يتم تحصيله خلال كل سنة في عهد الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

وأشارت المصدر أن القيادي الحوثي عباد دعا مدراء المديريات إلى تكثيف حملات النزول الميداني على مالكي المراكز والمحلات التجارية والمطاعم والشركات والصيدليات والفنادق وإجبارهم على دفع جبايات مالية غير قانونية بذرائع مختلفة من بينها (رسوم نظافة، موسم، تراخيص جديدة، واجبات، ضرائب).

ولفتت إلى أن المليشيات وموظفيها يقومون برصد الرافضين دفع هذه الجبايات وتسجيل أسماء محلاتهم وشركاتهم ثم تقوم بإغلاقها وسجن مالكيها وفرض غرامات باهظة عليهم