صنعاء.. مليشيا الحوثي تسعى إلى إيقاف مادة الإسلامية لطلاب المرحلة الأساسية

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الخميس 17 أكتوبر 2019
الحوثيين
الخليج 365 ـ متابعات
قالت مصادر تربوية بالعاصمة صنعاء، إن مليشيات الحوثي أوقفت تدريس مادة التربية الإسلامية من الصف الأول ابتدائي إلى الصف السابع إعدادي في جميع المدارس الحكومية والخاصة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
ونقلت وكالة خبر عن المصادر وزير التربية والتعليم في حكومة المليشيات يحيى بدر الدين الحوثي أوعز، بشكل غير رسمي، لمكاتب الوزارة في المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم بإيقاف تدريس مادة التربية الإسلامية لطلاب المرحلة الأساسية، تمهيداً لاستكمال تغيير مضمونها، وخاصة ما يتعلق بالعقيدة والفقه.
وبينت المصادر بأن المليشيات الحوثية اكتفت بتدريس مادة القرآن الكريم فقط وبتفسير حوثي خالص اقتبسوها من ملازم حسين بدر الدين الحوثي الذي عمل على تحريف وتغيير تفسير القرآن الكريم بناءً على مصالحه السلالية المقيتة.
وبررت المليشيات الحوثية إيقاف تدريس التربية الإسلامية بحجة عدم توفر المعلمين والكتب المدرسية.
وتأتي هذه الإجراءات التي تقوم مليشيات الحوثي تجاه التعليم في إطار مساعيها الممنهجة لتدمير التعليم في اليمن وتجهيل الأجيال القادمة بصورة خاصة والمجتمع بشكل عام، لكي تتمكن من تمرير مشاريعها الإرهابية وغرس أفكارها الظلامية في أوساط المجتمع وإحكام سيطرتها على الشعب اليمني بقوة السلاح على غرار ما كان يقوم به أجدادهم الإماميون من بيت حميد الدين بحق الشعب اليمني قبل ثورة 26 سبتمبر.
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