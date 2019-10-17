حجة.. قتلى وجرحى من المليشيا خلال مواجهات في عبس

الخميس 17 أكتوبر 2019

الحوثيين

الخليج 365 ـ حجة

قُتل عدد من عناصر مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، اليوم، في مواجهات مع القوات الحكومية، في محافظة حجة شمالي غرب البلاد.



ووفق مصادر ميدانية فقد اندلعت المواجهات أثناء محاولة مجاميع من مليشيات الحوثي التسلل، في الساعات الأولى من صباح اليوم، باتجاه مواقع القوات الحكومية، في قرية "الطينة"، الواقعة على الشريط الساحلي غرب مديرية عبس، وقرية "المقاطعة" التابعة لقرى بني حسن.

وتابعت أن القوات الحكومية رصدت التسلل وأفشلتها، وكبدت المليشيات قتلى وجرحى في صفوفها.

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إلى ذلك شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، اليوم، عدة غارات جوية على مواقع المليشيات الحوثية شمالي المحافظة ذاتها.

وقصفت مقاتلات التحالف بغارتين جويتين، في وقت مبكر من صباح اليوم، تجمعات لعناصر حوثية في قرية بني الخَمج شرق مديرية حيران نتج عنها قتلى وجرحى في صفوف المليشيات.

كما استهدفت بغارتين جويتين تجمعاً للمليشيا في قرية "الحمراء" بمديرية مستبأ، مما أدى إلى تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها.

ودمرت مقاتلات التحالف بغارة أخرى عربة للمليشيات من نوع بي ام بي في مدينة حرض.