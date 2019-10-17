الخميس 17 أكتوبر 2019

سيئون تنفذ وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوق المعلمين

الخليج 365 - سيئون

تشهد مدينة سيئون، في هذه الأثناء، وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوق المعلمين في وادي وصحراء حضرموت.



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وتأتي الوقفة الاحتجاجية، تلبية للدعوة التي أطلقها رئيس لجنة "أنا المعلم" فاخر حسين بن طالب، الذي طالب بتنظيم الوقفة، واغتنام فرصة تواجد وزير التربية والتعليم بحكومة الشرعية بمدينة سيئون لعرض مطالب المعلمين عليه وإلزامه بتحقيق مطالب المعلمين والإداريين.

وتجمع العشرات من المعلمين، أمام صالة بامعبد الرياضية والتي تقيم فيها السلطة المحلية حفلاً خطابياً وتكريمياً بمناسبة الاحتفالات بأعياد الثورة وتخرج أول دفعة من جامعة سيئون.

ويحضر الحفل التكريمي عددا من وزراء حكومة الشرعية على رأسهم وزير التربية والتعليم في حكومة الشرعية.