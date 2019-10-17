الخميس 17 أكتوبر 2019

هلال الإمارات يطلق حملة الرش الضبابي في أبين

الخليج 365 - أبين

نفّذ مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة أبين، جنوبي اليمن، حملة الرش الضبابي لمكافحة البعوض الناقل للملاريا وحمى الضنك، بدعم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.



وتأتي الحملة، التي استهدفت مديريتي زنجبار وخنفر على مدى خمسة أيام، ضمن مشروع الاستجابة العاجلة الذي ينفذه الهلال الأحمر الإماراتي في المناطق اليمنية المحررة.

Advertisements

وجاءت حملة الرش الضبابي عقب حملة النظافة التي قام بها صندوق النظافة بمحافظة أبين بدعم من الهلال الأحمر الإماراتي وشملت رفع أكوام القمامة من الشوارع والحارات.

وأشاد مدير مكتب الصحة بمحافظة أبين الدكتور جمال أمذيب بالجهود الإنسانية التي يبذلها الهلال الإماراتي، بما فيها تمويل حملتي النظافة وحملة الرش الضبابي.

وأضاف أمذيب إن حملة الرش الضبابي تهدف لمكافحة البعوض الناقل للحميات "حمى الضنك والملاريا" وتقوم فرق الرش باستهداف أماكن تجمع النفايات والمستنقعات المائية.

وكان الهلال الأحمر الإماراتي قد نفذ حملة استجابة عاجلة بمحافظة أبين شملت النظافة، والعودة إلى المدرسة، وتوزيع السلل الغذائية، والرش الضبابي.