مقاتلات التحالف العربي تقصف مواقع لميليشيا الحوثي في صعدة

مقاتلات التحالف

متابعات_الخليج 365

وأضافت المصادر، أن مقاتلات التحالف شنت عدة غارات على مواقع الميليشيات الحوثية في منطقة رغافة بمديرية مجز بمحافظة صعدة.

وأشارت المصادر، إلى أن الغارات أسفرت عن مقتل وإصابة عدة عناصر حوثية، إلى جانب فرار أعداد أخرى منهم.

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