اخبار الخليج / اخبار اليمن

ميليشيا الإصلاح تعتقل 12 شخصاً في شبوة .. الأسماء

0 نشر
اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

الخميس 17 أكتوبر 2019

حزب الاصلاح

ميليشيا الإصلاح تعتقل 12 شخصاً في شبوة .. الأسماء

الخليج 365

قالت مصادر محلية في محافظة شبوة، أن ميليشيا حزب الإصلاح الإخواني نفذت حملة إعتقالات اليوم الخميس طالت 12 من أبناء مديرية بيحان .

 

وذكرت المصادر، أن هذه الحملة تأتي في إطار تحركات ميليشيا الإصلاح لقمع الأصوات المناوئة لها والرافضة لتواجدها والمطالبة بعودة وقوات النخبة الشبوانية .

 

وأوضحت المصادر، أن الإعتقالات شملت 12 شخصاً، هم :

 

عدنان مساعد مرعي الكثيري

 

احمد محمدالخمار

 

عبدالله كرنون

 

ماهر عبدالرحمن هادي

Advertisements

 

ضبي رباش

 

امين رباش

 

احمدرباش

 

محمد علي ديمان

 

عبدالناصر القيره

 

سالم الدوح

 

خالد دمان

 

احمد علي النجار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميليشيا الإصلاح تعتقل 12 شخصاً في شبوة .. الأسماء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا