ميليشيا الإصلاح تعتقل 12 شخصاً في شبوة .. الأسماء

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الخميس 17 أكتوبر 2019
حزب الاصلاح
الخليج 365
قالت مصادر محلية في محافظة شبوة، أن ميليشيا حزب الإصلاح الإخواني نفذت حملة إعتقالات اليوم الخميس طالت 12 من أبناء مديرية بيحان .
وذكرت المصادر، أن هذه الحملة تأتي في إطار تحركات ميليشيا الإصلاح لقمع الأصوات المناوئة لها والرافضة لتواجدها والمطالبة بعودة وقوات النخبة الشبوانية .
وأوضحت المصادر، أن الإعتقالات شملت 12 شخصاً، هم :
عدنان مساعد مرعي الكثيري
احمد محمدالخمار
عبدالله كرنون
ماهر عبدالرحمن هادي
ضبي رباش
امين رباش
احمدرباش
محمد علي ديمان
عبدالناصر القيره
سالم الدوح
خالد دمان
احمد علي النجار
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