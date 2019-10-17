ميليشيا الإصلاح تعتقل 12 شخصاً في شبوة .. الأسماء

الخميس 17 أكتوبر 2019

حزب الاصلاح

الخليج 365

قالت مصادر محلية في محافظة شبوة، أن ميليشيا حزب الإصلاح الإخواني نفذت حملة إعتقالات اليوم الخميس طالت 12 من أبناء مديرية بيحان .



وذكرت المصادر، أن هذه الحملة تأتي في إطار تحركات ميليشيا الإصلاح لقمع الأصوات المناوئة لها والرافضة لتواجدها والمطالبة بعودة وقوات النخبة الشبوانية .

وأوضحت المصادر، أن الإعتقالات شملت 12 شخصاً، هم :

عدنان مساعد مرعي الكثيري

احمد محمدالخمار

عبدالله كرنون

ماهر عبدالرحمن هادي

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ضبي رباش

امين رباش

احمدرباش

محمد علي ديمان

عبدالناصر القيره

سالم الدوح

خالد دمان

احمد علي النجار