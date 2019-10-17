اليونيسيف توزع 900 فلتر لتنقية مياه الشرب في عزلة الجمعة بالمخا

الخميس 17 أكتوبر 2019 اليونيسيف الخليج 365 وزعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، اليونيسيف، 900 فلتر لتنقية مياه الشرب، على أهالي عزلة الجمعة التابعة لمديرية المخا غرب محافظة تعز .

Advertisements وقال مسؤول اللجان المجتمعية، محمد ناصر، إن عملية التوزيع شملت الأسر النازحة والمحتاجة في المنطقة. وأضاف إن الهدف من عملية التوزيع هو المساهمة في تأمين حاجة الأسر بمياه الشرب النقية والحد من إصابتهم بأمراض الكلى.

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