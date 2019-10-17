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الميليشيات تنتهي من إدراج مجنديها ضمن قوام الداخلية

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متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

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الخميس 17 أكتوبر 2019

الحوثيين

الميليشيات تنتهي من إدراج مجنديها ضمن قوام الداخلية

متابعات_الخليج 365

قالت مصادر أمنية في صنعاء، أن ميليشيا الحوثي الإنقلابية، إنتهت من إدراج جميع مجنديها في الوحدات الأمنية وألحقتهم على قوام الداخلية، بالتزامن مع حركة تجنيد مستمرة.

 

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ونقل موقع نيوز يمن عن مصادر عاملة واستخباراتية متطابقة هذه الأنباء .. موضحة أن جميع المسلحين وعناصر المليشيات باتوا محسوبين ومرقمين على وحدات، أمن مركزي (أمن خاصة)، وأمن عام، ونجدة، ضمن كشوف وزارة الداخلية.

 

وبدأت المليشيات فعلياً بصرف مرتباتهم عبر المناديب والكُتّاب الممثلين لوحدات وتشكيلات أمنية تتبع الوزارة.

 

من جانب آخر وعلى صلة، أكدت مصادر مطابقة قيام المليشيات الحوثية بإدراج جميع المقاتلين في الجبهات ضمن كشوف وزارة الدفاع في حكومة الانقلاب.

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