أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

الخميس 17 أكتوبر 2019 المقاومة خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الخميس، الموافق 17 اكتوبر/ تشرين الأول 2019، وهي كالتالي:

بعد نيله شهرة غير عادية.. الطفل اليمني بائع الماء في خلاف مع والده لهذا السبب https://www.elyamnelaraby.com/427429/ دراسة أممية تكشف الأثار التدميرية لحرب الميليشيات على أنظمة التعليم https://www.elyamnelaraby.com/427430/ الميليشيات تبيع زيت المنظمات الدولية كبديل عن الديزل بصنعاء https://www.elyamnelaraby.com/427432/ إعلامي يمني يكشف من يقف وراء تسريبات الجزيرة القطرية لمسودة الاتفاق بين الشرعية والإنتقالي https://www.elyamnelaraby.com/427265/ البركاني يدعو الجمعية الوطنية الفرنسية لدعم جهود الحكومة اليمنية https://www.elyamnelaraby.com/427267/ بتمويل مركز" سلمان للإغاثة " تدشين العمليات الجراحية للعيون بالمكلا https://www.elyamnelaraby.com/427271/ محلل سياسي: ما تم نشره من قبل "الجزيرة" حول مسودة اتفاق جدة "غير دقيق" https://www.elyamnelaraby.com/427274/ جامعة محمد بن زايد.. الإمارات نحو طريق الذكاء الاصطناعي https://www.elyamnelaraby.com/427275/ اليمن تناقش مع الأمم المتحدة تعزيز التعاون في مكافحة المخدرات والجريمة Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/427277/ تدشين نظام الربط الالكتروني للبيانات والدورة المستندية الآلية بالمنطقة الثالثة في مأرب https://www.elyamnelaraby.com/427292/ الأرصاد تحذر من عدم إستقرار حالة الطقس في سقطرى وخليج عدن https://www.elyamnelaraby.com/427296/ مأرب .. مركز الملك سلمان يدشن مرحلة جديدة من مشروع تأهيل الأطفال المجندين https://www.elyamnelaraby.com/427297/ تسيير الرحلة الثالثة من مطار الغيضة لنقل 41 سقطري عالق بالمهرة https://www.elyamnelaraby.com/427306/ مسؤول بالمهرة: علينا السير على خطى ثوار أكتوبر لدحر الانقلاب واستعادة الدولة https://www.elyamnelaraby.com/427307/ الجعفري يناقش آلية تحديد أسعار اسطوانات الغاز المنزلي بالمهرة https://www.elyamnelaraby.com/427308/ خاص | اليافعي : الإخوان لم يحققوا أية انتصارت تجاه الحوثي في 4 سنوات https://www.elyamnelaraby.com/427309/ رئيس نيابة استئناف حضرموت يكشف “لليمن العربي“ مغبة إساءة استخدام مواقع التواصل https://www.elyamnelaraby.com/427310/ مدير عام تنمية المرأة بالمهرة تستقبل نظيرتها بعدن https://www.elyamnelaraby.com/427315/ بن بريك يشيد بدور الأجهزة الأمنية بلحج في مكافحة الإرهاب والجريمة https://www.elyamnelaraby.com/427322/

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