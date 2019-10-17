وكلاء موالون للمجلس الإنتقالي يعاودون العمل في ديوان العاصمة عدن

المجلس الانتقالي

الخليج 365 - عدن

زفت مصادر خاصة البشائر عن معاودة وكيلا العاصمة عدن محمد سعيد المفلحي، ومحمد سعيد سالم المواليان للمجلس الانتقالي الجنوبي عملهما في مبنى السلطة المحلية بالعاصمة عدن.

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وافادت المصادر ان الوكيلان تم إقصائهما نظرا لموقفهم المؤيد لقضية الجنوب والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وتتزامن هذه التبشيرات مع الانتهاء من المباحثات بين وفدي حكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي في مدينة جدة حيث يجري حاليا التوقيع على مسودة الاتفاق النهائية بين كلا الطرفين.

والجدير ذكره أن مبنى السلطة المحلية في العاصمة عدن يشهد تدهورا ملحوظا منذ إقصاء عدد من الشخصيات والقيادات الجنوبية من ديوان العاصمة عدن .

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