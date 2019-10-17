البخيتي يكشف تفاصيل الدعم القطري المقدم للحوثيين عبر سلطنة عمان

الخميس 17 أكتوبر 2019

البخيتي

الخليج 365

كشف القيادي المنشق عن جماعة الحوثي الإنقلابية، علي البخيتي، عن تفاصيل الدعم الذي قدمته دولة قطر لميليشيا الحوثي الإنقلابية .



وقال البخيتي على صفحته في فيس بوك أن : "حاكم قطر الشيخ تميم بن حمد يدعم حركة الحوثيين بمبلغ ١٦ مليون دولار؛ ارسلها جاسم بن فهد بن جبر آل ثاني بتوجيه من عبدالله محمد بن مبارك الخليفي القائم بأعمال رئيس جهاز المخاربرات القطرية عبر الحقيبة الدبلوماسية الى سلطنة عمان وتسلمها ممثل الحوثيين في ‫مسقط قبل أربعة أيام".

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وأضاف : "الدعم القطري الأخير للحوثيين ضمن سلسلة دفعات التزم بدفعها أمير قطر في لقاءات مع مسؤولين من إيران تطبيقاً لاستراتيجية البلدين في مواجهة السعودية والإمارت واستنزافهما في اليمن؛ وستخصص لتعزيز قدراتهم الإعلامية؛ فيما خصصت الدفعات الماضية في تعزيز قدرات الحوثيين الصاروخية".

‏وتابع البخيتي : "كما وفرت قطر للحوثيين أجهزة (scd) Secret communication devices متطورة لتأمين سرية الاتصالات؛ وبقية المبلغ المخصص للأشهر الثلاثة القادمة يقدر بـ ١٠٠ مليون دولار؛ وينسق للعملية جاسم بن عبدالرحمن ال ثاني الذي تم تعيينه مؤخراً سفير لقطر في سلطنة عمان ليقوم بهذا الدور الخاص".

وتؤكد المعلومات التي نشرها البخيتي، الأنباء والتقارير الصحفية التي كشفت عن العلاقة القوية التي تربط قطر بالحوثيين المدعومين من إيران باليمن، وتورط سلطنة عمان في دعم الميليشيات الإنقلابية ضد السعودية والإمارات .