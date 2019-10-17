مصدر أمني يكشف "لليمن العربي" حادثة فجعت قلوب المواطنين في المكلا

الخميس 17 أكتوبر 2019

المكلا

الخليج 365 - عبدالله الشادلي

ضبطت نقطة بويش مفرق العيص التابعة للواء الشرطة العسكرية مساء الأربعاء، "باص" نوع هايس أبيض اللون على متنه شخص قادم من خط الريان بإتجاه مدينة المكلا.



وقال مصدر أمني "لليمن العربي"، إنه أثناء إتخاذ الإجراءات اللازمة والتفتيش الدقيق من قبل أفراد النقطة العسكرية تم الإشتباه بسائق الباص.

مضيفا، أنه على الفور وصل المواطن ( ع . ع . ي ) ويقول للعسكري "أنا أختطفت وهذا الباص تابع لي"، وهو في حالة يرثى لها حيث كان ينزف وتوجد بجسمه عدة إصابات بالراس والصدر واليدين ، الأمر الذي جعل أفراد النقطة العسكرية بإتخاذ الإجراءات وإلقاء القبض على سائق الباص فورآ وإبلاغ قائد النقطة بالأمر.

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وتابع المصدر: ''وعليه قام قائد النقطة بالتحقيق بالحادثة وأخذ الإجراءات الأولية أتضح بأن المجني عليه كان مكبل اليدين والرجلين داخل الباص عندما تم إختطافه وسرقة باصه قبل يومين".

الجدير بالذكر إن العصابة تتكون من ثلاثة أشخاص ربطوا المجني عليه وكبلوه في باصه داخل مدينة المكلا وقاموا بإرسال أحدهم ويدعى ( ع . س . م ) من محافظة شبوة ليذهب بالمجني عليه إلى جولة الريان خارج المدينة للتخلص منه وتصفيته ورميه هناك ومن ثم يعود بالباص إلى مدينة المكلا.

ويضيف المصدر: "من حسن حظ المجني عليه تم رميه بجولة الريان ولم يتم تصفيته وركب سياره ولحق بالباص حتى وصل نقطة بويش بمفرق العيص، وبعد إعتراف الجاني وبأقل من عشر دقائق تم الإمساك بشريكه الجاني الثاني ( ص . ش . ن) بعدما إعترف عليه الجاني الأول وجاري البحث عن شريكهم الجاني الثالث".

وتعد نقطة بويش العسكرية من أهم النقاط التابعة للشرطة العسكرية وقد سبق إن قامت بضبط وإلقاء القبض على مطلوبين.