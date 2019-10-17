ضبط شحنة أدوية منتهية الصلاحية في عدن

الخميس 17 أكتوبر 2019 عدن الخليج 365 - متابعات ضبطت قوات امن الطوارئ-الممدارة صباح اليوم شاحنة (دينا) كانت تحمل علی متنها ادوية منتهية الصلاحية كانت في طريقها للدخول الی العاصمة عدن" وضبطت الشاحنة وعلی متنها شحنة الادوية المنتهية الصلاحية في نقطة قوات امن الطوارئ-الممدارة في الجهة الشرقية لمدخل العاصمة عدن.

Advertisements وتم ابلاغ عمليات ادارة امن عدن بالعملية وتم التحفظ علی الشاحنة في مقر قوات امن الطوارئ-الممدارة وتسجيل محضر ضبط للشاحنة وتم تسليمها الی الجهات المختصة للقيام بعملها ومحاسبة الجهات التي تقف وراء شحنة الادوية المنتهية صلاحيتها. ويذكر ان قوات امن طوارئ-الممدارة قد قامت في الايام الماضية بعدة انجازات امنية ناجحة في المنطقة وضبطت بعض المطلوبين في عدة قضاياء وضبطت بعض المسروقات التابعة لبعض المواطنين وقامت باسترجاعها, ولقيت الانجازات الامنية ارتياحآ كبيرآ من المواطنين الذي عبروا عن شكرهم الكبير ودعمهم لقيادة وافراد قوات امن الطوارئ-الممدارة الذي يقومون بعملهم علی اكمل وجه.

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