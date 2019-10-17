صراع داخل الشرعية بين الأجندة المؤيدة للتحالف والتابعة لتركيا وقطر

الخميس 17 أكتوبر 2019

قطر وتركيا

متابعات_الخليج 365

قال عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، سالم ثابت العولقي، أن هناك حالة من الإنقسام والصراع داخل الشرعية بين الأجندة المؤيدة لجهود التحالف العربي والأجندة التابعة لتركيا وقطر .



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وأرجع العولقي في تغريدة له بتويتر، توقعاته، إلى التصريحاته المتناقضة حول اتفاق جدة بين رئيس الحكومة اليمنية د. معين عبدالملك والإخواني راجح بادي الناطق باسم الحكومة اليمنية مدير مكتب وكالة الاناضول التركية .

وكشفت تصريحات المتحدث باسم الحكومة اليمنية، راجح بادي، اليوم، والتي نفى فيها وجود أي توجهات لتوقيع إتفاق جدة بين المجلس الإنتقالي الجنوبي والحكومة برعاية السعودية، كشفت عن مساعي إخوانية حثيثة لإفشال هذا الإتفاق التي سيخرج منه حزب الإصلاح، ذراع الإخوان في اليمن، الخاسر الأكبر .

وجاءت تصريحات بادي التي نشرتها وكالة سبأ الحكومية، بالتزامن مع أنباء نشرتها صحف سعودية معروفة منها صحيفة الشرق الأوسط وصحيفة عكاظ، عن قرب التوقيع على الإتفاق والتلميح بأبرز بنود هذا الإتفاق .