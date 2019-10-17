الخميس 17 أكتوبر 2019

إجراء 79 عملية جراحية لمرضى العيون في المكلا بحضرموت

متابعات_الخليج 365

ضمن حملته لمكافحة العمى والأمراض المسببة له،أجرى مركز الملك سلمان للإغاثة و الأعمال الإنسانية عددا من العمليات الجراحية لمرضى العيون في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت.



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وأجرى المركز 79 عملية تخصصية منها 73 عملية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات بالأشعة فوق الصوتية بدون خياطة، و 6 عمليات جراحية آخرى.

و استفاد من العمليات الجراحية التي قام بها مركز الملك سلمات للإغاثة والأعمال الإنسانية 32 من النساء و 47 من الرجال.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد ذكرت أن الماء الأبيض (الساد) هو من أول مسببات العمى في الدول النامية ، بالرغم من سهولة العلاج.