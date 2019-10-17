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توقيع وشيك لاتفاق بين الشرعية والانتقالي الجنوبي برعاية سعودية
الخميس 17 أكتوبر 2019
الخليج 365
من المتوقع أن يتم الإعلان، اليوم الخميس، عن مسودة الاتفاق النهائي لحوار جدة الذي رعته السعودية بين الحكومة الشرعية وقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي.
ومن المقرر أن يكون الاجتماع بحضور المبعوث الدولي إلى اليمن، مارتن غريفثس، إلى جانب سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن.
وتضمنت الوثيقة جميع الجوانب الخلافية بين الشرعية والانتقالي سواء الصعيد السياسي أو الأمني وحتى الإداري، مع وجود ضمانات للتنفيذ تشرف عليها لجنة مشتركة تقودها السعودية.
وشملت البنود تشكيل حكومة جديدة، وأيضاً تشكيل لجنة خاصة مناصفة بعضوية الانتقالي والتحالف لمراقبة أداء الحكومة والإشراف عليها، وإيقاف جميع الملحقين في السفارات، وإعادة هيكلة الوظائف الدبلوماسية والوكلاء في الوزارات الحكومية، وأن تودع إيرادات الدولة في البنك المركزي بعدن.
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