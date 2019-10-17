وفاة أكثر من 30 معتمرًا وإصابة آخرين في حادث مروري بالسعودية

الخميس 17 أكتوبر 2019

الخليج 365 - متابعات

أعلنت تقارير إخبارية عن وفاة أكثر من 30 معتمرًا، فيما أُصيب خمسة آخرين بإصابات متفرقة، في حادث مروري، بالمملكة العربية السعودية.

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وبحسب صحيفة سبق المحلية فقد ”وقع الحادث حين تصادمت مركبة مع حافلة تقل معتمرين من جنسيات مختلفة، بالكيلو 170 بطريق الهجرة بين المدينة المنورة، ومكة المكرمة“.

وأشار المصدر إلى ”اشتعال النيران في الحافلة، بعد الاصطدام، ما أدى إلى وفاة أكثر من 30 شخصًا، وإصابة 5 آخرين، تم نقلهم إلى المستشفى“.

ويظهر مقطع آخر، للحادث تم تداوله أيضًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حافلة ركاب متفحمة، بينما لا تزال ألسنة اللهب تتصاعد منها.

جدير بالذكر أن السلطات السعودية لم تعلن حتى الآن تفاصيل الحادث، أو نفيه.