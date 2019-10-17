مؤسسة المياه بساحل حضرموت تعلن الإنتهاء من صيانة البئر الثالث بحقل زمن

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

مؤسسة المياه بساحل حضرموت

الخليج 365 - بكر محسن

أعلنت مؤسسة المياه بساحل حضرموت مساء الأربعاء، الإنتهاء من صيانة البئر رقم (3) بحقل زمن المائي.

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وقالت المؤسسة في بيان توضيحي لها إن طاقم الورشة المركزية وقسم الإنتاج بالمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي ساحل حضرموت، تمكن من تشغيل البئر رقم (3) بحقل زمن المائي وادخالها في الخدمة بكامل طاقتها مساء هذه الليلة .

وأضافت، نؤكد للأخوة المواطنين بأن عدد الآبار التي تعمل بكامل طاقتها في الحقل 4 آبار ماعدا البئر رقم ٤ الخارجة عن الخدمة منذ عدة أسابيع ولم نتمكن من إنزال مضخة جديدة لحصول تهدم في البئر .

وتابعت، تم صباح هذا اليوم عقد اجتماع لقيادة المؤسسة لمناقشة مايخص تموينات المياه بمنطقة غرب المكلا ، ومن ضمن الحلول والمعالجات تقرر حفر بئر استبدالية وسيتم البدء في العمل خلال الاسبوع القادم وسيتم انزال الحفار ووضع حلول ومعالجات لتعويض منطقة غرب المكلا فوة بكميات اضافية للمياه .

واختتمت المؤسسة بيانها بالقول، نطمئن الأخوة المواطنين بأن المؤسسة ستعمل خلال الأيام القادمة على محاولة استقرار تموينات المياه في منطقة غرب المكلا (فوة) ، ونعتذر عن الضرر الذي لحق بهم في الفترة الماضية الخارج عن ارادتنا.