مستنقع مائي خلفته مياه الأمطار بالمكلا..  يودي بحياة طفلين

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

توفي طفلان غرقا في مستنقع مائي غربي مدينة المكلا عاصمة حضرموت، بفعل مياه الأمطار التي شهدتها المدينة يوم الثلاثاء 15 أكتوبر.



وبحسب مصادر طبية، فإن طفل وفتاة لا تتجاوز أعمارهم الثمان سنوات توفيا في هيئة مستشفى ابن سيناء بعد تعرضهما للغرق أثناء السباحه في مستنقع مائي خلفته مياه الأمطار التي شهدتها المكلا مساء الثلاثاء.

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ويوم 14 أكتوبر الجاري، توفي أحد لاعبي الناشئين في نادي وحدة عدن غرقاً في البحر، في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن لاعب وحدة عدن، أصيل حسين، توفي غرقاً في البحر، بمدينة عدن.

وقال ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، إن اللاعب أصيل حسين، توفي غرقاً في أحد سواحل عدن.

وأعربت إدارة نادي وحدة عدن، عن أسفها البالغ لاستشهاد فريقها الكروي للناشئين أصيل حسين، غرقا في البحر بمدينة عدن.

وقال ناشطون آخرون في منشور تداوله مستخدمو تطبيق المراسلة الفوري "واتساب" رصده "الخليج 365": "بعد المشاركة الناجحة له مع منتخب الناشئين وتكريمه بأكثر من محطة ، وصولاً إلى صنعاء ، ومغادرته المنتخب في اجازة قصيرة لزيارة أهله في عدن .. كان يطير شوقا لمعناقة والديه وإخوانه وأسرته وأصدقائه ، فكان له ما أراد، وفي اليوم التالي ذهب لشاطئ البحر ليستعيد بعض ذكرياته .. وكانت هنا الكارثة أن استشهد غرقا .. ذلك هو لاعب المنتخب الوطني للناشئين ولاعب وحدة عدن "أصيل حسن" .. وبهذا المصاب الجلل نعزي أنفسنا ونعزي أسرة وذوي الفقيد الراحل وكافة أفراد أسرته الكريمة واهله ومحبية ونعزي إدارة ولاعبين منتخب الناشئين بهذا المصاب الجلل والذي هو مصابنا جميعا فقد خسرنا شبل من أشبال الوطن رحم الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه ومحبية الصبر والسلوان'.