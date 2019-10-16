أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

الأربعاء 16 أكتوبر 2019 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الأربعاء، الموافق 16 اكتوبر/ تشرين الأول 2019، وهي كالتالي:

أبين .. فتح مظاريف مشاريع تأهيل تسع مدارس في زنجبار وخنفر الأربعاء 16 أكتوبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/427264/ إعلامي يمني يكشف من يقف وراء تسريبات الجزيرة القطرية لمسودة الاتفاق بين الشرعية والإنتقالي الأربعاء 16 أكتوبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/427265 البركاني يدعو الجمعية الوطنية الفرنسية لدعم جهود الحكومة اليمنية الأربعاء 16 أكتوبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/427267/ بتمويل مركز" سلمان للإغاثة " تدشين العمليات الجراحية للعيون بالمكلا الأربعاء 16 أكتوبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/427271 محلل سياسي: ما تم نشره من قبل "الجزيرة" حول مسودة اتفاق جدة "غير دقيق" الأربعاء 16 أكتوبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/427274/ جامعة محمد بن زايد.. الإمارات نحو طريق الذكاء الاصطناعي الأربعاء 16 أكتوبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/427275/ اليمن تناقش مع الأمم المتحدة تعزيز التعاون في مكافحة المخدرات والجريمة الأربعاء 16 أكتوبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/427277/ Advertisements محافظ حضرموت يلتقي السفير الفرنسي لدى بلادنا فى الرياض الأربعاء 16 أكتوبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/427279 محافظ حضرموت يبحث بالرياض مع نائب السفير البريطاني مجالات التعاون لدعم جهود التنمية بالمحافظة الأربعاء 16 أكتوبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/427282/ تدشين نظام الربط الالكتروني للبيانات والدورة المستندية الآلية بالمنطقة الثالثة في مأرب الأربعاء 16 أكتوبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/427292/ الأرصاد تحذر من عدم إستقرار حالة الطقس في سقطرى وخليج عدن الأربعاء 16 أكتوبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/427296/ مأرب .. مركز الملك سلمان يدشن مرحلة جديدة من مشروع تأهيل الأطفال المجندين الأربعاء 16 أكتوبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/427297 تسيير الرحلة الثالثة من مطار الغيضة لنقل 41 سقطري عالق بالمهرة الأربعاء 16 أكتوبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/427306/ مسؤول بالمهرة: علينا السير على خطى ثوار أكتوبر لدحر الانقلاب واستعادة الدولة الأربعاء 16 أكتوبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/427307/ الجعفري يناقش آلية تحديد أسعار اسطوانات الغاز المنزلي بالمهرة الأربعاء 16 أكتوبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/427308/ خاص | اليافعي : الإخوان لم يحققوا أية انتصارت تجاه الحوثي في 4 سنوات الأربعاء 16 أكتوبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/427309/ رئيس نيابة استئناف حضرموت يكشف “لليمن العربي“ مغبة إساءة استخدام مواقع التواصل الأربعاء 16 أكتوبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/427310/ مدير عام تنمية المرأة بالمهرة تستقبل نظيرتها بعدن الأربعاء 16 أكتوبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/427315/ بن بريك يشيد بدور الأجهزة الأمنية بلحج في مكافحة الإرهاب والجريمة الأربعاء 16 أكتوبر 2019https://www.elyamnelaraby.com/427322/

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