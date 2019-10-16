تدشين فعاليات اليوم العالمي للتخدير بوادي حضرموت

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

ناصر باعوم

الخليج 365 - سيئون

دشن وزيرا الصحة والتعليم العالي الدكتور ناصر باعوم والدكتور حسين باسلامه ومعهما وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري اليوم فعالية اليوم العالمي للتخدير التي أقامتها دفعة فني تخدير بمعهد العلوم الصحية بسيئون تحت شعار تخديرنا حياة.

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وفي حفل التدشين الذي حضره نائبا وزيري الخدمة المدنية والإدارة المحلية عبد الله الميسري وعبد السلام باعبود أوضح وزير الصحة سعي الوزارة وحرصها على فصل واستقلالية المعهد خلال الفترة القادمة ، داعيا الطلاب والطالبات إلى بذل المزيد من الجهد في التحصيل العلمي والتركيز على تعلم الحاسوب واللغة الانجليزية .

ودعا الوزير باعوم السلطة المحلية بالوادي والصحراء وكافة القطاعات الخاصة إلى تقديم المزيد من العناية والاهتمام بكافة المرافق العلمية والصحية . وجرى في الاحتفال تقديم درع تذكاري مقدم من إدارة المعهد الصحي لوزير الصحة نظير دعمه ومتابعته المستمرة وتذليل كافة الصعوبات والعراقيل التي تواجه المعهد. إلى ذلك قام وزيرا التعليم العالي والصحة العامة ومرافقيهما بتفقد كلية الطب والعلوم الصحية التابعة لجامعة سيئون التي تم افتتاحها مؤخرا والاطلاع على سير العملية التعليمية فيها. وتعرف الوزيران من رئيس جامعة سيئون الأستاذ الدكتور محمد الكثيري وعميد الكلية حسين باكثير على أوضاع الكلية ومرحلة تأسيسها وأهم الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين ، وكذا أبرز الصعوبات والتحديات التي يجب التغلب عليها.

وأوضح وزير التعليم العالي الدكتور حسين باسلامة أهمية تأسيس هذا الصرح العلمي لتخريج كوادر طبية مؤهلة تسهم في النهوض بالقطاع الصحي، داعيا رئاسة الجامعة تعزيز العلاقة محليا وخارجيا بما يسهم في النهوض بتطوير العملية التعليمية ، لافتا إلى ضرورة اسهام الجامعة في الوظيفية الاقتصادية من خلال تلبية المتطلبات الاقتصادية والتنموية للمجتمع .

رافقهم المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء الدكتور هاني العمودي.