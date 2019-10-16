كاتب جنوبي: تراجع الحكومة عن توقيع اتفاق جدة أن القرار السياسي مختطف

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

الكاتب والمحلل السياسي الجنوبي هاني مسهور

الخليج 365

أكد الكاتب والمحلل السياسي الجنوبي هاني مسهور، ان تراجع الحكومة اليمنية عن توقيع اتفاق جدة مع المجلس الانتقالي الجنوبي يؤكد مرة أخرى أن القرار السياسي مختطف .

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وكتب مسهور عبر حسابه الرسمي على "تويتر": إخوان اليمن مازالوا يراهنون على عامل الوقت لانقاذهم من مصيرهم المحتوم.

ويوم أمس، قال مسهور، إن المجلس الانتقالي الجنوبي يستعد لتوقيع الاتفاق السياسي والعسكري مع الحكومة الشرعية.

وأضاف مسهور: "وفد المجلس الانتقالي الجنوبي سينتقل للعاصمة السعودية الرياض استعداداً لمراسم توقيع الاتفاق السياسي والعسكري مع الحكومة اليمنية".

وكانت قد اكدت مصادر أخرى ان العاصمة السعودية الرياض ستشهد يوم الخميس، القادم توقيع مسودة الاتفاق بين الشرعية اليمنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي والذي جاء بعد مشاورات بين الطرفين وبرعاية سعودية اماراتية استمرت اكثر من شهر في مدينة جدة .